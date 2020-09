ECONOMIA Índice de Confiança do Empresário do Comércio volta a zona positiva em Setembro Empresário mais confiante propicia novas contratações, afirma economista da Fecomercio

22 SET 2020 - 14h:19 Por Marcus Moura/CBN

O ICEC (Índice de Confiança do Empresário do Comércio) voltou a zona positiva pela primeira vez desde abril. O resultado, segundo a economista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomercio, Daniela Dias, mostra o ânimo do empresário para a recuperação econômica. A alta da confiança impacta diretamente as contratações. Confira: