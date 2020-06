EPI'S NO COMBATE AO CORONAVÍRUS Cerca de 17 mil máscaras de proteção individual são doadas em Dourados Concessionária Energisa fez a doação para indígenas de aldeias da região

17 JUN 2020 - 12h:54 Por Thais Cintra/ CBN

O 4º lote de máscaras de proteção individual para os indígenas de Dourados, foi entregue nesta semana pela concessionária de energia elétrica Energisa, com cerca de 17 mil equipamentos de proteção. Os produtos foram repassados pela Secretária estadual de Saúde ao município que conta com a maior população indígena do Estado. Campo Grande também recebeu os EPI’s que serão distribuídos nas unidades de Saúde.