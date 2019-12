VAI CASAR EM 2020? Industria do casamento vai movimentar Bonito em 2020 Especialista aponta a cidade como novo destino exótico para festas de casamentos

24 DEZ 2019 - 10h:37 Por Otávio Neto

Atualmente os eventos relacionados a casamentos movimentam uma indústria altamente lucrativa e geradora de novas oportuidades em todo o país. Em Mato Grosso do Sul a estimativa é que pelo menos duzentas pequenas e médias empresas geram centenas de empregos e muitas oportunidades. É uma indústria que promove desenvolvimento e gera oportunidade para muitos profissionais. A novidade nesse setor para 2020 é que o Mato Grosso do Sul deve entar na rota do destino Wedding, ou o destino dos casamentos. E a cidade de Bonito, Maior destino de ecoturismo do mundo, é terreno fértil também para este novo cenário. Para falar sobre o assunto nós convidamos o jornalista e especialista em casamentos, Sérgio Carvalho que é assessor, cerimonialista e consultor para projetos de casamento.