CRESCIMENTO Industria é o maior gerador de empregos em Mato Grosso do Sul com 5.424 vagas Para o presidente da Fiems, Sérgio Longen, o resultado é fruto dos investimentos ao longo dos anos

2 OUT 2020 - 14h:23 Por Marcus Moura/CBN

A indústria sul-mato-grossense é o setor que mais criou novas vagas de emprego em 2020, segundo dados do Radar Industrial da Fiems (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul). De janeiro a agosto, foram 5.424 nova vagas. Ao todo, 130.439 trabalhadores estão empregados na indústria. Segundo o presidente da Fiems, Sérgio Longen, o resultado é fruto do trabalho já realizado há alguns anos. Confira: