CENÁRIO Indústria registra alta de 26% na geração de empregos em 2020 Setor foi responsável pela abertura de 754 postos formais em junho no Estado

6 AGO 2020 - 14h:13 Por Marcus Moura/CBN

O setor industrial de Mato Grosso do Sul registrou um crescimento de 26% na geração de novos empregos no primeiro semestre de 2020, na comparação com o mesmo período de 2019. Apenas em junho, o setor foi responsável pela abertura de 754 postos formais de trabalho, resultado de 4.763 contratações e 4.009 demissões. Confira: