EFEITO CORONA Indústrias de MS mantém ritmo para amenizar crise da Pandemia Presidente da Fiems, Sérgio Longen, afirma que manter produção é meta para evitar desabastecimento

23 MAR 2020 - 13h:16 Por Ginez Cesar/CBN

Manter a produção, empregos e evitar um possível desabastecimento de produtos continua sendo a meta das indústrias de Mato Grosso do Sul, segundo o presidente da Fiems (Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul), Sérgio Longen. Ao programa CBN Campo Grande, Longen afirmou que dentro das empresas a prioridade é manter o cuidados com os funcionários, pois os trabalhadores precisam estar bem para manter a produção. "É um momento em que a empresa precisa dos funcionários e os funcionários precisam das empresas. Temos de estar unidos para manter o bom funcionamento do setor", disse Longen ao destacar que o cenário econômico está muito nebuloso por conta da Pandemia da Covid-19. Confira a entrevista: