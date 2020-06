SAÚDE Infectologista explica diferenças entre covid-19 e h1n1 Em Mato Grosso do Sul, foram 3 mortes por h1n1 e 75 por covid-19 em 2020

30 JUN 2020 - 10h:54 Por Ingrid Rocha/CBN

Os dois primeiros casos de covid-19 em Mato Grosso do Sul foram confirmados no dia 16 de março de 2020. No boletim epidemiológico divulgado no dia 29 de junho, pela Secretaria Estadual de Saúde, o estado já contabilizava 7.676 casos e 75 mortes. A doença, tem a mesma transmissão da h1n1. A h1n1 chegou no Brasil em 2009 e MS registrou 89 casos e 21 mortes. Neste ano, de acordo com a Secretaria, são 16 casos confirmados e três mortes.

Apesar das doenças terem características em comum, elas também têm diferenças. Segundo a infectologista Iris Bucker Froes, além de não serem da mesma família de vírus, uma pessoa infectada com o novo coronavírus pode transmitir a doença para mais pessoas, do que uma pessoa com a h1n1. Ouça os detalhes na reportagem: