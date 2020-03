EFEITO CORONA Infectologista explica sobre cuidados no ambiente de trabalho Priscila Alexandrino destacou que pessoas do grupo de risco devem ficar em casa

19 MAR 2020 - 16h:53 Por Ingrid Rocha/CBN

O Ministério da Saúde divulgou nesta quinta-feira (19), que 621 casos do novo coronavírus foram confirmados no Brasil. Em meio a pandemia mundial, as empresas estão adotando estratégias para prevenir a contaminação pelo vírus no ambiente de trabalho. Em entrevista à CBN Campo Grande, a infectologista Priscila Alexandrino explicou quais cuidados as pessoas precisam adotar no trabalho e ainda destacou que as pessoas do grupo de risco devem ficar em casa. Confira: