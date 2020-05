NOVO CORONAVÍRUS Infectologista explica sobre cuidados no frio Pessoas com problemas pulmonares devem ficar mais atentas no inverno

28 MAI 2020 - 10h:26 Por Ingrid Rocha/CBN

Pessoas com problemas pulmonares devem ficar mais atentas no inverno - Foto: Ilustração No frio, aglomeração e janelas fechadas aumentam o risco de contágio pelo novo coronavírus, segundo a infectologista Iris Bucker Froes. A médica explicou que as pessoas que têm problemas pulmonares devem tomar um cuidado maior durante o inverno, pois na estação acabam sofrendo mais com essas doenças. Isso acontece principalmente em regiões onde o clima é mais seco. “Normalmente as pessoas que têm problemas pulmonares acabam sofrendo mais no inverno e existe o risco de descompensar essa doença. Caso isso aconteça e a pessoa pegue o coronavírus, pode ter a forma mais grave. ”, explicou a infectologista. Ouça os detalhes: jpnews · Infectologista explica sobre cuidados no frio

