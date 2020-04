EFEITO CORONA Infectologistas fazem apelo para manter isolamento social Sociedade Brasileira de Infectologia em Mato Grosso do Sul reafirma medidas de restrição

3 ABR 2020 - 13h:12 Por Ginez Cesar/CBN

"As pessoas precisam manter a disciplina e não baixar a guarda contra o Coronavírus", essa é a lógica defendida pela presidente do Sociedade Brasileira de Infectologia em Mato Grosso do Sul, Andrea Lindenberg. A entidade emitiu uma nota pública fazendo recomendações para toda sociedade e um apelo para que o poder público mantenha as medidas de restrição de circulação de pessoas. Para a Sociedade de Infectologia os casos de Covid-19 devem crescer com muito mais velocidade se as pessoas relaxarem com os cuidados. Confira a entrevista: