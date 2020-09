CBN CONSUMO Inflação atinge 1,04% em agosto e preços de alimentos devem continuar em alta até o final do ano, dizem especialistas Nível do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo registrado no mês passado é o maior da série histórica

9 SET 2020 - 19h:08 Por Marcus Moura/CBN

Alta do dólar e exportações contribuíram para o resultado - Divulgação O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, também conhecido como inflação, de agosto em Campo Grande, subiu 1,04%, sendo o maior resultado para um mês de agosto para na capital desde o início da série histórica da pesquisa, em janeiro de 2014. Para a economista da Fecomercio, Daniela Dias, uma série de fatores contribuiu para o aumento dos preços no grupo. Já segundo o professor e pesquisador em desenvolvimento econômico e sustentável do Centro Universitário Anhanguera, Caio Pedrollo, os preços ao consumidor devem ser manter altos até o final do ano. Ele acredita que a inflação não deve passar dos 4% e explica qual o significado de uma inflação alta neste atual momento. Confira: jpnews · Inflação atinge 1,04% em agosto e preços devem continuar em alta até o final do ano

Deixe seu Comentário