COMITIVA ESPERANÇA Iniciativa arrecada doações para comunidades do cerrado e pantanal Doações são feitas online e interessados podem escolher duas formas de ajudar

22 ABR 2020 - 09h:20 Por Ingrid Rocha/CBN

A Comitiva Esperança está arrecadando doações para comunidades do pantanal e do cerrado. A iniciativa surgiu para atender cerca de 800 famílias neste momento de pandemia do novo coronavírus. As doações são feitas em dinheiro pelo site: http://comitivaesperanca.com.br/. O interessado pode escolher duas formas de doar: transferindo o valor ou comprando uma cesta básica online. Em entrevista à CBN Campo Grande uma das organizadoras da comitiva, empresária Beatriz Branco, destacou que neste momento a solidariedade é muito importante. Ouça a reportagem: