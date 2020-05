CBN CAMPO GRANDE "Inovação e ousadia são importantes no momento", diz economista Diretor Financeiro da cooperativa de crédito Uniprime afirma que projetos foram antecipados para atender a demanda da pandemia

5 MAI 2020 - 12h:26 Por Ginez Cesar

Analisar o cenário e buscar alternativas para os reflexos da pandemia do novo coronavírus tem sido uma tarefa diária de famílias e empresas. Nesse contexto é necessário mudar rotinas e se adequar as demandas que surgem. O economista e diretor financeiro da Uniprime, Marco Mazzaro, falou sobre o tema durante entrevista ao Cenário CBN 2020 - Desafios e Perspectivas.

Mazzaro falou sobre os projetos que a cooperativa de crédito tirou do papel antes do prazo previsto. "Tivemos que nos antecipar. Foi preciso colocar à disposição dos clientes ferramentas de tecnologia que já estavam em nosso planejamento, porém, com a pandemia, foi necessário implantar de forma urgente", disse ao citar a possibilidade de abrir uma conta digital e até mesmo solicitar um empréstimo por meio de canais eletrônicos. "Precisamos inovar e ser ousados nesse momento", disse. Confira a entrevista.