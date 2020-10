RCN/CBN EM AÇÃO € LIVE 2020 Inovação não é um processo só para grandes empresas, diz Mussak ao Senac Adotar novas práticas dá mais trabalho aos gigantes, na comparação com micro e pequenas empresas, ressalta fundador da Sapiens Consultoria em Desenvolvimento de Lideranças

20 OUT 2020 - 19h:35 Por Marcus Moura/CBN

O processo de inovação não é restrito apenas a grandes empresas, lembrou o professor e fundador da Sapiens Consultoria em Desenvolvimento de Lideranças, Eugênio Mussak ao responder a diretora de educação profissional do Senac, Jordana Duenha Rodrigues, sobre o que micro e pequenos empresários devem fazer para superar a crise provocada pela pandemia.

Para o palestrante, há uma mistificação no imaginário das pessoas sobre a inovação e que simples atos podem gerar efeitos consideráveis e isso já se enquadra como processo inovador. “As inovações podem ser pequenas mudanças. O pequeno negócio tem mais agilidade que o grande para fazer movimentos de mudança. As grandes organizações por terem muitos órgãos e setores demandam mais capital humano para fazer inovações, o que dificulta e torna o trabalho mais demorado”, explica.

Mussak utiliza uma analogia entre barcos para explicar como o processo acontece no dia-a-dia. “Temos que pensar que as grandes empresas são como navios cruzeiros. Para fazer uma curva, o navio precisa de uma séria de mecanismos ao mesmo tempo devido ao tamanho e proporções. Já a pequena empresa é como um Jet Ski. Mais fácil de se manobrar, porém também com seus desafios”, ressalta.

A falta de capital é um dos principais desafios para grandes mudanças em micro e pequenos negócios, avalia ele. “Uma pequena empresa bem administrada consegue atingir aquilo que se propõe. A falta de capital é uma dificuldade, mas hoje a tecnologia é muito mais barata, por exemplo, na comparação com os anos 90”, acrescenta. Ele termina lembrando que o pequeno negócio, se bem gerido, pode aproveitar esse momento para se reinventar.

RCN/CBN em Ação – Live 2020

Pioneiro em Mato Grosso do Sul, o projeto RCN/CBN em Ação - Live 2020 apostou na inovação para superar a barreira imposta pelo distanciamento social e levar ao maior número de pessoas possível o debate em multicanais. Seja nas ondas do rádio, no sinal de televisão, ou via algoritmos da internet as palestras deste ano estão sendo transmitidas ao vivo em 14 canais do grupo RCN de Comunicação, algo inédito no Estado.

