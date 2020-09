EMPREGO Inscrição para processo seletivo do Hospital Regional encerra hoje São 231 vagas para o cargo de Técnico de Enfermagem

22 SET 2020 - 08h:52 Por Isabelly Melo

As inscrições para o processo seletivo para técnicos de enfermagem do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) encerram nesta terça-feira (22).

Com salário de R$ 1.284,07 e adicional de função no valor de R$ 1.027,20, a seleção visa preencher 231 vagas, destinadas à contratação de profissionais para o cargo de Técnico de Enfermagem.

Para concorrer às vagas, o candidato deve ter escolaridade em nível médio, curso técnico profissionalizante em enfermagem, e registro profissional regular no Coren-MS (Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul).

Para fazer a inscrição, basta acessar o site concursos.ms.gov.br e preencher o formulário de inscrição. O candidato deve ainda encaminhar o formulário de relação de documentos para avaliação curricular ao e-mail: pss.funsaute@concurso.ms.gov.br.