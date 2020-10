LEI ALDIR BLANC Inscrições para auxílio emergencial cultural terminam dia 20 Profissionais têm que se cadastrar na plataforma da Fundação de Cultural de Mato Grosso do Sul

13 OUT 2020 - 09h:40 Por Ingrid Rocha/CBN

Os profissionais do setor cultural têm até o dia 20 de outubro para realizar o cadastro do auxílio emergencial. A inscrição é realizada na plataforma da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e os selecionados devem receber R$ 1.800,00. A previsão é que seis mil pessoas sejam atendidas no estado. Ouça os detalhes: