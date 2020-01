SERVIÇO Inscrições para capacitação de novos conselheiros tutelares segue até abril Para os conselheiros de Campo Grande o prazo segue até 31 de janeiro e 07 de fevereiro

24 JAN 2020 - 10h:24 Por Isabelly Melo

O período de inscrição para capacitação dos novos conselheiros tutelares em Mato Grosso do Sul, resultantes do último processo de seleção, já está aberto e com prazo de encerramento definido. Para a capital os prazos variam até 31 de janeiro e 07 de fevereiro.

CRONOGRAMA

As capacitações, divididas em 10 regiões, serão disponibilizadas pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), e ocorrerão na Fundação Escola de Governo, localizada na Avenida Mato Grosso, nº5.778, bloco 2, em Campo Grande.

Os conselheiros tutelares empossados devem preencher a ficha de inscrição disponível no site do Portal de Mato Grosso do Sul e, posteriormente, enviá-la para o e-mail: eventossupdh@gmail.com, com todas as informações solicitadas.

A Coordenadoria de Apoio aos Órgãos Colegiados da Sedhast (CAORC) ficará à frente dos trabalhos, com 300 vagas no total, e em caso de dúvidas ou para mais informações, o conselheiro tutelar pode entrar em contato pelo telefone (67) 3324-1148.