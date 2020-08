EDUCAÇÃO E ESPORTE Fundesporte inicia nesta semana ciclo de palestras gratuitas A programação de cursos gratuitos é direcionada a acadêmicos e profissionais de Educação Física, atletas e gestores esportivos

3 AGO 2020 - 08h:15 Por Isabelly Melo

A Unidade Pedagógica e de Formação (UPF) da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) promove, a partir de 4 agosto, o “Ciclo de capacitação e atualização em Educação Física”. A programação de cursos gratuitos, que segue até outubro, é direcionada a acadêmicos e profissionais de Educação Física, atletas e gestores esportivos.

A série abrangerá diversos conteúdos relacionados ao esporte, como nutrição, psicologia, fisiologia do exercício e métodos de treinamento de base, com ênfase no contexto escolar. Em razão do isolamento imposto pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19), os cursos serão on-line, sempre às terças e sextas-feiras, com transmissão ao vivo no canal oficial da Fundesporte no YouTube.

“Preparamos uma qualificação em esportes e Educação Física, com 22 cursos. As aulas serão com profissionais altamente capacitados e com larga experiência, principalmente com trabalhos dentro das escolas do Estado. Eles vão tratar desde a questão dos direitos das crianças até avaliação física e metodologias de treinamento”, destaca o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda.

Para o gerente da UPF/Fundesporte, Domingos Sávio da Costa, o ciclo de cursos atenderá necessidades de especialização e atualização sobre as novas tendências aplicadas em âmbito escolar. “Uma das principais missões da Fundesporte, por meio da UPF, é levar capacitação profissional para todo o Estado, atendendo às necessidades de cada município e região. Em consequência da pandemia, nós não estamos conseguindo exercer isso presencialmente. Então, preparamos lives em várias áreas de intervenção, voltadas à prática desportiva nas escolas”.

A primeira live abordará, em caráter introdutório, os objetivos das videoaulas e as ações da Fundesporte para o segundo semestre deste ano, envolvendo os desafios para a realização de eventos e a perspectiva de retorno do treinamento desportivo escolar diante do cenário pandêmico. Participarão o diretor-executivo Silvio Lobo Filho, o assessor de gabinete da presidência, Paulo Ricardo Nuñez; e o gerente da UPF/Fundesporte e presidente do Comitê Gestor da Bolsa-Atleta e Técnico (Cogeb) da Fundação, Domingos Sávio da Costa. O mediador será o diretor-presidente Marcelo Ferreira Miranda.

Inscrição

Cada curso terá carga horária de duas horas/aula. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no Portal de Cursos de Capacitação da Fundesporte. Os interessados em participar do “Ciclo de capacitação e atualização em Educação Física” podem optar pela inscrição, até o dia 4 de agosto, em todos os cursos de uma vez, com emissão de certificado de 44 horas/aula no total ao término da série.

A outra forma é se inscrever de modo avulso, apenas nas aulas com temas de interesse, com certificação referente à carga horária cumprida. Não há limite para escolha. As inscrições, desta maneira, encerram-se um dia antes de cada curso. As vagas são limitadas.

Para mais informações e esclarecimento de dúvidas, entre em contato pelo telefone (67) 3323-7225 ou adicione este número e mande uma mensagem pelo WhatsApp. Confira a programação completa:

• 4 de agosto (terça-feira) – 9 horas

Tema: Ações da Fundesporte para o segundo semestre de 2020

Palestrantes: Domingos Sávio da Costa, Paulo Ricardo Nuñez e Silvio Lobo Filho

Mediador: Marcelo Ferreira Miranda

• 7 de agosto (sexta-feira) – 14 horas

Tema: Aspectos fisiológicos aplicados à criança e ao adolescente

Palestrantes: Geovany Bisol e Hugo Santana

Mediador: Rodrigo Aranda

• 11 de agosto (terça-feira) – 9 horas

Tema: Estratégia para o desenvolvimento da natação e paranatação no contexto escolar

Palestrantes: Durval Filho e Maristela Amaral

Mediador: Domingos Sávio da Costa

• 14 de agosto (sexta-feira) – 9 horas

Tema: Estratégia para o desenvolvimento das lutas no contexto escolar

Palestrantes: Fabrício Ravagnani, Jeeser Almeida e Tiago Brandão

Mediadora: Anne Talitha Silva

• 14 de agosto (sexta-feira) – 14 horas

Tema: A educação física e as dimensões do esporte

Palestrantes: Renato Aguiar e Silvan Santos

Mediador: Rodrigo Aranda

• 18 de agosto (terça-feira) – 18 horas

Tema: Estratégia para o desenvolvimento da recreação no contexto escolar

Palestrantes: Adriana Lima e Cláudia Diniz

Mediador: Rodrigo Barbosa de Miranda

• 21 de agosto (sexta-feira) – 9 horas

Tema: Lesões

Palestrantes: Dr. Jose Luiz Mikimba, Vágno Souza e Walter Dias

Mediador: Domingos Sávio da Costa

• 25 de agosto (terça-feira) – 9 horas

Tema: Crescimento e desenvolvimento motor

Palestrantes: Fabiane Macedo e Tamir Fagundes

Mediador: Rubens Arguelho

• 28 de agosto (sexta-feira) – 14 horas

Tema: Estratégia para o desenvolvimento do badminton e parabadminton no contexto escolar

Palestrantes: Fernando Quadros e Rosalba Santomo

Mediador: Rodrigo Barbosa de Miranda

• 4 de setembro (sexta-feira) – 9 horas

Tema: Estratégia para o desenvolvimento do basquetebol no contexto escolar

Palestrantes: Eurdes Carlos Garcia, Karen Muller e Ronaldo Monteiro

Mediador: Luiz Sebastião Magalhães

• 8 de setembro (terça-feira) – 14 horas

Tema: Estratégia para o desenvolvimento do futsal no contexto escolar

Palestrantes: Luiz Fernando Borges e Paulo Sérgio Rodrigues

Mediador: Rodrigo Barbosa de Miranda

• 11 de setembro (sexta-feira) – 9 horas

Tema: Estratégia para o desenvolvimento do atletismo e paratletismo no contexto escolar

Palestrantes: Daniel Sena, Tamir Fagundes e Waldir Nogueira

Mediador: Rodrigo Aranda

• 15 de setembro (terça-feira) – 9 horas

Tema: Direitos e deveres da criança e do adolescente no esporte

Palestrantes: Antonio José Angelo Motti e José Ricardo Nunes

Mediador: Silvio Lobo Filho

• 18 de setembro (sexta-feira) – 14 horas

Tema: Recomendações sobre atividades físicas e esportivas à pessoa idosa

Palestrantes: Edméia Pacheco e Karina Pereira Quaini

Mediador: Silvio Lobo Filho

• 22 de setembro (terça-feira) – 9 horas

Tema: Psicologia do esporte: motivação, ansiedade e competição da criança e do adolescente no contexto escolar

Palestrantes: Fabiane Macedo e José Ricardo Nunes

Mediador: Silvio Lobo Filho

• 25 de setembro (sexta-feira) – 9 horas

Tema: Estratégia para o desenvolvimento do voleibol no contexto escolar

Palestrantes: Hudson Ortiz e Vágno Souza

Mediador: Domingos Sávio da Costa

• 29 de setembro (terça-feira) – 14 horas

Tema: Aspectos metodológicos do paradesporto

Palestrantes: Daniel Sena e Marina Salerno

Mediadora: Anne Talitha Silva

• 2 de outubro (sexta-feira) – 14 horas

Tema: Medidas e avaliações no contexto escolar

Palestrantes: Mário Sérgio Vaz e Murilo Brandão

Mediador: Marcelo Ferreira Miranda

• 6 de outubro (terça-feira) – 9 horas

Tema: Esporte escolar: aspectos metodológicos

Palestrantes: Carlo Henrique Golin e Paulo Ricardo Nuñez

Mediador: Rodrigo Aranda

• 9 de outubro (sexta-feira) – 14 horas

Tema: Nutrição esportiva no contexto escolar

Palestrantes: Christianne Ravagnani e Tatiana Sarmento

Mediador: Rodrigo Barbosa de Miranda

• 13 de outubro (terça-feira) – 9 horas

Tema: Estratégia para o desenvolvimento do handebol no contexto escolar

Palestrantes: Cristhian Grubert e Paulo Ricardo Nuñez

Mediador: Leandro Fonseca

• 16 de outubro (sexta-feira) – 14 horas

Tema: Captação de recursos para o desenvolvimento do esporte no contexto escolar

Palestrantes: Daniel Sena e Ademir Oliveira

Mediador: Domingos Sávio da Costa

*Informações Assecom Fundesporte