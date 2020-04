OPORTUNIDADE Inscrições para cursos profissionalizantes abrem no dia 15 Funsat vai disponibilizar 1.750 vagas e aulas começam em maio

4 ABR 2020 - 07h:33 Por Ingrid Rocha/CBN

No dia 4 de maio tem início os 32 cursos profissionalizantes gratuitos da Funsat (Fundação Social do Trabalho). As inscrições começam no dia 15 de abril e a carga horário varia de 160 a 200 horas. Entre as oportunidades têm: operador de telemarketing, cuidador de idoso, agente de informações turísticas, auxiliar pedagógico, recepcionista, libras, eletricista de automóveis e assistente administrativo. Ouça os detalhes: