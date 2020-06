EFEITO CORONA Inscrições para MS Cultura Presente estão abertas Segundo edital emergencial foi lançado pela Fundação de Cultura

8 JUN 2020 - 09h:17 Por Ingrid Rocha/CBN

As inscrições para o “MS Cultura Presente II” foram abertas pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. Este é o segundo edital emergencial lançado pela Fundação e tem como objetivo dar auxílio as profissionais da cultura neste momento de pandemia. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de junho. Ouça os detalhes: