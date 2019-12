EDUCAÇÃO Inscrições para transferência externa na UFMS estão abertas Resultado final vai ser divulgado no dia 30 de janeiro

23 DEZ 2019 - 09h:20 Por Ingrid Rocha/CBN

O prazo das inscrições para ingresso na UFMS, por meio da transferência externa e para candidatos portadores de diploma, termina no dia 6 de janeiro. As vagas são para o primeiro semestre de 2020. O resultado final vai ser disponibilidade no dia 30 de janeiro. Ouça os detalhes: