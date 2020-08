ESPORTE E EDUCAÇÃO Inscrições seguem abertas para curso de capacitação em badminton e parabadminton O curso on-line será ministrado nesta sexta-feira (28), às 14 horas, pelo canal oficial da Fundesporte no YouTube

27 AGO 2020 - 09h:16 Por Isabelly Melo

A Unidade Pedagógica e de Formação (UPF) da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) promove nesta sexta-feira (28), às 14 horas, o curso on-line “Estratégia para o desenvolvimento do badminton e parabadminton no contexto escolar”.

Liderada pelos professores Fernando José Quadros da Rosa e Rosalba Orávia Santomo, com mediação de Rubens Arguelho, a videoaula, que integra o Ciclo de Capacitação e Atualização em Educação Física, será ministrada no canal oficial da Fundesporte no YouTube.

O curso, direcionado a acadêmicos e profissionais de Educação Física, atletas e gestores esportivos, vai abordar brevemente a história dos esportes (convencional e paralímpico), leis e regras, as principais técnicas, fundamentos e equipamentos necessários, e demonstrar como as modalidades são desenvolvidas no ambiente escolar sul-mato-grossense, principalmente por meio do Programa MS Desporto Escolar (Prodesc).

O airbadminton também será tema do curso on-line. A modalidade foi criada há mais de um ano na China, utiliza os mesmos elementos e fundamentos do tradicional badminton, mas voltada a ambientes externos, e chegou ao Estado no final de junho deste ano.

O curso segue com inscrições abertas até as 23h59 desta quinta-feira (27), com vagas limitadas. CLIQUE AQUI para conferir a lista completa de cursos e os links para inscrição.

*Informações Assecom Fundesporte