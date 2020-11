EDUCAÇÃO Inscritos no Enem com covid-19 terão nova chance Candidatos deverão comunicar o Inep até um dia antes da aplicação

24 NOV 2020 - 11h:55 Por Ingrid Rocha/CBN

Os inscritos no Enem 2020 que forem diagnosticados com covid-19 ou outra doença infectocontagiosa poderão realizar a prova em uma outra data. O candidato terá até um dia antes da prova para informar o Inep sobre a doença, por meio do telefone 0800 616161. Após a aplicação do exame, será necessário também anexar o laudo médico na Página do Participante. Caso seja aprovado, o inscrito participa da reaplicação da prova nos dias 23 e 24 de fevereiro. Ouça os detalhes: