EDUCAÇÃO Inscritos tem até hoje para votar na nova data do Enem Enquete vai definir a nova data para a realização das provas deste ano

30 JUN 2020 - 09h:08 Por Isabelly Melo

Os estudantes inscritos no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2020 têm até esta terça-feira (30) para votar na enquete que vai definir a nova data para a realização das provas, que foram adiadas devido à pandemia do novo coronavírus.

Para acessar a enquete os inscritos devem, primeiro, entrar na página do participante no site enem.inep.gov.br; fazer o login (com CPF e senha utilizados no cadastro do portal único do Governo Federal, o gov.br); clicar em enquete; escolher entre as opções:

1 - Enem impresso: 6 e 13 de dezembro de 2020 l Enem digital: 10 e 17 de janeiro de 2021;

2 - Enem impresso: 10 e 17 de janeiro de 2021 l Enem digital: 24 e 31 de janeiro de 2021;

3 - Enem impresso: 2 e 9 de maio de 2021 l Enem digital: 16 e 23 de maio de 2021.

Após votar, basta clicar em "enviar" para confirmar a escolha. Para mais informações sobre o processo de seleção deste ano basta acessar o portal do Enem ou entrar em contato pelo 0800 616161.