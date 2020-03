EFEITO CORONA INSS e auxílio doença com a COVID-19; Entenda como funciona A coordenadora do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário no MS e Centro-oeste, Juliane Penteado, explica com detalhes a questão

26 MAR 2020 - 09h:35 Por Marcus Moura/CBN

Alguns casos de contaminação pelo novo Coronavírus podem ser enquadrados como acidente de trabalho. Você sabia? - Reprodução/Agência Brasil Com o grande número de casos do novo coronavírus e várias pessoas sendo afastadas dos seus trabalhos podem surgir dúvidas sobre o pedido de benefício auxílio doença ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) Você sabe ao certo como funciona isso? Quais casos se enquadram? Ouça a reportagem:

