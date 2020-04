EFEITO CORONA INSS realizará perícias de auxílio-doença por App Aplicativo Meu INSS está disponível para download na internet e celulares

7 ABR 2020 - 21h:42 Por Marcus Moura/CBN

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) passará a realizar perícias de auxílio-doença pelo aplicativo Meu INSS, disponível na internet e nas lojas de venda de apps no celular, AppleStore e PlayStore. A medida faz parte das mudanças para conter a disseminação do novo coronavírus. Como o serviço realizado pelo órgão é essencial para a sociedade, novas formas de atendimento precisaram ser pensadas.

Para o trâmite ser realizado, o segurado precisará anexar um laudo médico ou atestado no site ou app. Entretanto, é preciso seguir algumas exigências. O documento precisa estar escrito de forma legível e sem nenhuma rasura, com assinatura do profissional e carimbo de identificação com número do registro no conselho de classe.

É preciso também ter informações sobre a doença ou CID (Classificação Internacional de Doenças) com o prazo estimado de repouso necessário. Com todos os documentos em mãos, o segurado precisará digitalizar as laudas para anexa-las no aplicativo. O INSS ainda não informou se a ferramenta já está disponível ao cidadão.