POLÍTICA Instabilidade do mercado não interfere em pacote de obras do governo, garante Azambuja Governador disse que em relação a recursos próprios, não deve haver problemas por conta dos últimos acontecimentos na economia nacional e global

11 MAR 2020 - 09h:58 Por Isabelly Melo

Nesta quarta-feira (11) a Rádio CBN Campo Grande recebeu no programa matinal da emissora, o CBN Campo Grande, o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja. Comandada pelos jornalistas Ginez Cezar e Ingrid Rocha, a entrevista também contou com a presença do Colunista de política da CBN, Adilson Trindade.

Na última semana o governo estadual lançou um pacote de obras com valor superior a R$4 bilhões, e mesmo com os acontecimentos dos últimos dias, queda na bolsa, dólar em elevação, coronavírus e outras questões, Azambuja disse que não haverão problemas para cumprir o pacote. “Preocupa, até porque a economia é globalizada, mas isso é mais um pânico global. Em relação aos recursos próprios, eu acredito que nós não teremos problemas”, afirmou o governador.

O governador disse que, dentro do pacote, há a previsão de política pública de saneamento para as 68 cidades do Estado, além da entrega de 485 novos leitos em hospitais regionais. Segundo Azambuja, todo o recurso utilizado para essas obras não contam com empréstimo, ou seja, são 100% oriundos de recursos do governo.

Ao ser questionado por uma ouvinte, que participou da entrevista por meio do quadro Fala Povo, o governador de MS disse que já foram investidos R$32 milhões em equipamentos para o hospital regional de Três Lagoas, é que até o fim deste ano entrará em funcionamento. “Até o meio do ano a obra deve estar pronta, e depois vamos colocar os equipamentos e funcionários para atender toda a costa leste”, garantiu Azambuja.