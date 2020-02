ESPECIALIZAÇÃO Arteterapia é meio para melhorar desempenho profissional Insted abre curso de pós graduação em Arteterapia em Campo Grande

12 FEV 2020 - 10h:37 Por Luis Vilela

Com o objetivo de desenvolver os profissionais das mais diversas áreas para a compreensão das expressões por meio das artes de forma terapêutica, promovendo possibilidades transformadoras no processo da saúde biopsicossocial das pessoas, a faculdade insted está com inscrições abertas para o curso de pós graduação a nível de especialização em arte terapia.

O público-alvo é composto por profissionais graduados principalmente das áreas da saúde e da educação, bem como outros interessados na área, visando complementar a formação desses profissionais que queiram inovar nas suas práticas.

O curso tem uma carga horária de 520 horas e uma duração de 24 meses, 10 disciplinas com 1 encontro mensal na sexta-feira (noturno) e Sábado (diurno).

Mais informações no site insted.edu.br ou no telefone 3201-5999

Ouça a reportagem com a coordenadora do Curso, Lara Scalise: