ACOLHIMENTO Instituições, associações e entidades ajudam imigrantes na pandemia Acolhimento vem por meio de doações e curso de português online

23 JUL 2020 - 09h:30 Por Ingrid Rocha/CBN

A mudança para um outro país é um período de transição que traz grandes desafios. A adaptação leva tempo e pede persistência. Quando isso acontece no meio de uma pandemia, o desafio se torna ainda maior. Em Mato Grosso do Sul, instituições têm buscado melhorar esta situação. O projeto UEMS Acolhe, que oferece curso de português de forma gratuita para estrangeiros, mudou o presencial para o online e arrecadou doações para os imigrantes. A Pastoral do Imigrante realiza diversas ações para ajudar diversas famílias estrangeiras no estado.

A venezuelana Mirtha Capio chegou em Campo Grande em 2008 e com a acolhimento que recebeu, conseguiu se adaptar mais facilmente. Com a chegada da pandemia, Mirtha ficou desempregada e o marido teve uma redução salarial. Mesmo com os novos desafios, Mirtha continua ajudando em uma associação que dá apoio aos venezuelanos que chegam na Capital. Ouça os detalhes na reportagem: