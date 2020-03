SOLIDARIEDADE Instituição Maná do Céu dribla a crise com ajuda de voluntários Solidariedade não entrou em quarentena e toda ajuda é bem vinda

30 MAR 2020 - 09h:03 Por Thais Cintra/Isabelly Melo

O projeto Maná do Céu para os Povos é uma organização sem fins lucrativos que atende crianças e adolescentes de 6 a 17 anos e famílias de baixa renda da Capital. Por conta do rigor estipulado pelo decreto da prefeitura de Campo Grande que determina o toque de recolher, fechamento de órgãos públicos e demais entidades, as atividades na instituição foram suspensas.

No último dia 24, voluntários e colaboradores se organizaram para preparar cestas com alimentos e doações diversas para a comunidade atendida pelo projeto. Os serviços na sede da entidade estão suspensos mas as doações continuam. Saiba mais acessando o Facebook ou Instagram do projeto.