MANÁ MUSIC Instituto da Capital vai levar jovens para conhecer a praia Maná do Céu atende crianças e adolescentes do bairro Jardim Canguru

7 JAN 2020 - 17h:18 Por Ingrid Rocha/CBN

No dia 30 de janeiro o Instituto Maná do Céu para os Povos vai levar crianças e adolescente do coral Maná Music para São Paulo. Além de conhecer outros projetos e mostrarem o trabalho desenvolvido no instituto, os jovens vão conhecer a praia. A CBN Campo Grande foi no instituto nesta terça-feira (07). Confira a reportagem: