MS - 43 ANOS "Integração de modais é o caminho", diz Cavol Presidente do Setlog-MS afirma que a competitividade depende da exploração dos vários tipos de transporte

6 OUT 2020 - 13h:00 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra CBN

Mato Grosso do Sul está completando 43 anos no próximo domingo (11) e quando se fala em competitividade dos produtos produzidos no Estado, a logística de transporte é um dos principais gargalos.

Em entrevista à Rádio CBN Campo Grande nesta terça-feira (6), o presidente da Setlog-MS (Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística de MS), Claudio Cavol, disse que o investimento na unificação dos modais de transporte é um caminho a ser seguido.

Cavol também destacou que a Rota de Integração Latino Americana, também conhecida como Rota Bioceânica (interligando Mato Grosso do Sul ao Chile) deve ser vista e defendida como um projeto amplo de oportunidades não apenas econômica, mas também cultural e educacional. Confira e entrevista.