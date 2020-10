COMÉRCIO Intenção de consumo continua na zona negativa, mas compra de bens duráveis ganha destaque Expectativa para compra de itens como móveis, eletrodomésticos e eletrônicos é positiva para vendas na Black Friday e Natal

29 OUT 2020 - 14h:48 Por Marcus Moura/CBN

Os consumidores da Capital estão enfrentando mais dificuldade para ter acesso a crédito, revelou pesquisa da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo). Mesmo em baixa, o índice de consumo aponta para boas vendas no último trimestre deste ano. A ICF (Intenção de Consumo das Famílias) ficou em 83 pontos no mês de outubro, ainda na chamada “zona negativa”, que é quando está abaixo de 100 pontos e sinaliza uma maior dificuldade em transformar uma intenção no consumo efetivo. Confira: