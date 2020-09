ANÁLISE Intenção de Consumo das famílias da Capital tem a 1° alta desde o início da pandemia Mesmo na zona negativa, índice revela a expectativa de melhora para os próximos meses

28 SET 2020 - 19h:27 Por Marcus Moura/CBN

A ICF (Intenção de Consumo das Famílias) de Campo Grande aumentou pela primeira vez depois da pandemia, de acordo com a CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo). No mês de setembro, o índice ficou em 83,7 pontos, ainda na chamada zona negativa, ou seja, abaixo, de 100 pontos, mas já avançando frente a agosto (82 pontos). Confira: