MATO GROSSO DO SUL Internações por covid-19 aumentam 10% em 24 horas De quarta para quinta-feira, mais de 30 pessoas foram hospitalizadas

23 OUT 2020 - 09h:37 Por Ingrid Rocha/CBN

O número de pessoas internadas com covid-19 em Mato Grosso do Sul teve um aumento de 10% em 24 horas. Na quarta-feira (21), 322 estavam hospitalizadas no estado e na quinta-feira (22) o número subiu para 354. O aumento mostra que a doença ainda está presente em Mato Grosso do Sul, segundo o secretário de Saúde, Geraldo Resende, que ainda destacou que as pessoas precisam continuar vigilantes. Ouça os detalhes: