COVID-19 MS "Ainda estamos em alta de pacientes internados", diz Christinne Maymone Secretária adjunta de saúde fez alerta para que as pessoas respeitem o isolamento social e procurem ajuda médica logo no início dos sintomas

21 AGO 2020 - 11h:02 Por Isabelly Melo

Nas últimas 24h Mato Grosso do Sul registrou mais 510 casos confirmados do novo coronavírus, sendo mais da metade somente em Campo Grande.

A capital é o epicentro da covid-19 no Estado, com 43% do total de casos. E segundo a secretária adjunta de saúde, Christine Maymone, o número de internados segue alto na capital, que tem 77% dos leitos de uti ocupados. Ela ainda destacou que, para diminuir essa porcentagem é necessário que a população procure ajuda médica logo nos primeiros dias com sintomas da covid-19.

O número de óbitos nas últimas 24h chegou a 10, com seis mortes na capital. As informações completas sobre a covid-19 em Mato Grosso do Sul você confere no site saude.ms.gov.br.