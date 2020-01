SEGURANÇA PÚBLICA Internos da Unei tentam fugir por buraco e Choque impede Cerca de dez reeducandos com 17 anos foram encaminhados ao Cepol

6 JAN 2020 - 15h:40 Por Gabi Couto/CBN

Dez internos cometeram o crime de dano, ameaça, desobediência e resistência no final da manhã desta segunda-feira (06), em Campo Grande. A

Os adolescentes de 17 anos abriram um buraco em uma das celas da Unidade Educacional de Internação (Unei) Novo Caminho, localizada no Jardim Los Angeles que dava ao muro do estabelecimento.

Eles conseguiram quebrar a parede com a tampa de um freezer. Com braços de cadeiras eles tentaram quebrar os cadeados das celas. No entanto, o Batalhão de Choque da Polícia Militar esteve no local e impediu a fuga dos menores.