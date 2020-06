CLIMA Inverno chega neste sábado e terá pouca chuva em MS Umidade pode atingir picos abaixo de 20%, segundo o Cemtec

20 JUN 2020 - 08h:39 Por Ingrid Rocha/CBN

O inverno chega no final da tarde deste sábado (20), no Hemisfério Sul. Em Mato Grosso do Sul, a estação será de poucas chuvas na maior parte do estado e as temperaturas devem permanecer em cima da média, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). Ouça os detalhes: