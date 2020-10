VIVA CASA CBN Investidores focam em imóveis na composição do patrimônio, aponta Fipe/Zap Pesquisa do mercado imobiliário demonstra aumento de compra está entre investidores

31 OUT 2020 - 11h:45 Por Gabi Couto/CBN

O motivo de compra de imóvel entre os brasileiros sempre foi o desejo de morar, mas a parcela entre os investidores vem crescendo e este ano acelerou. A pesquisa Fipe/Zap que monitora o mercado em 50 cidades brasileiras demonstra que 42% dos compradores são pessoas que buscam locação e valorização do investimento.

Campo Grande está entre as cidades que teve maior volume de lançamentos e vendas, a executiva da SBS Empreendimentos, Phaena Spengler falou no Viva Casa CBN para a jornalista Luciane Mamoré, que a Companhia já tinha esta visão sobre a mudança do perfil de comprador e por isso desenhou um empreendimento pensando no investidor.