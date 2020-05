VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Feminicídio: a cada 26 dias, uma mulher é morta em Mato Grosso do Sul "Isolamento social sim, violência contra a mulher não", diz delegada Fernanda Félix

14 MAI 2020 - 11h:26 Por Thais Cintra/CBN

Em entrevista ao programa CBN Campo Grande desta quinta-feira (14), a delegada titular da Delegacia de Atendimento à Mulher, Fernanda Felix revelou que houve um aumento nos números de feminicídio em Mato Grosso do Sul nos cinco primeiros meses deste ano, em comparaçao com o mesmo período do ano passado. Até agora, 13 mulheres foram assassinadas no Estado.

O isolamento social contribui para que a violência contra a mulher aumente, já que as vítimas estão mais em casa por conta da pandemia de coronavírus. “Aqui em nosso Estado as denúncias tiveram uma redução bem pequena, cerca de 50 registros a menos do que no mesmo período do ano passado. Em contrapartida, na Capital houve um aumento dos números de prisão em flagrante”, apontou a delegada. O telefone para casos de emergência é o 190 e para atendimento às vítimas de violência contra a Mulher ligue no 180. Confira a matéria completa: