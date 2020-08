AVANÇO CBN Agro debate nova Ferroeste neste sábado Secretário Jaime Verruck vai detalhar convênio assinado com o Estado do Paraná

21 AGO 2020 - 14h:42 Por Isabelly Melo

Neste sábado (22), a partir das 8h, o Secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, será o entrevistado do programa CBN Agro, para explicar a importância da Ferroeste para a economia estadual, principalmente para o agronegócio.

Na última quarta-feira (22), o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, assinou juntamente com Carlos Roberto Massa Ratinho Junior, governador do Paraná, um convênio para a contratação do estudo de viabilidade econômica e ambiental para a construção do corredor oeste de exportação, a chamada nova Ferroeste.

De acordo com a Semagro, a ferrovia – que tem projeção estimada em 1.370 km – vai ligar Cascavel (PR) a Maracaju (MS). O acordo é considerado histórico, já que é desejado há anos por ambos estados. A expectativa é de que o leilão da Ferroeste seja concluído até o final de 2021.

Sobre a Ferrovia

De acordo com Jaime Verruck, o governo federal auxiliará o governo paranaense com apoio técnico regulatório necessário para a elaboração do edital de licitação, sendo que o primeiro passo é o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA).

Segundo declaração do secretário da Casa Civil do Governo do Paraná, Luiz Antonio Fagundes, o EVTEA já foi licitado e contratado pelo Governo do Paraná, com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e a expectativa agora é pela assinatura do contrato com a empresa vencedora da licitação.