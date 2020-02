POLÍTICA EM DESTAQUE Janela partidária já afeta a força dos partidos em MS Na Câmara Municipal de Vereadores de Campo Grande, o PSDB, partido do governador Reinaldo Azambuja, deve perder representatividade

19 FEV 2020 - 13h:51 Por Ginez Cesar/CBN

Do dia 5 de março ao dia 3 de abril, ocorre o período da chamada janela partidária, quando os vereadores poderão mudar de partido por justa causa, para concorrerem nas eleições majoritária ou proporcional sem perder o mandato. Na Câmara Municipal de Campo Grande, o PSDB, partido do governador Reinaldo Azambuja, é um dos que estão perdendo representatividade. Atualmente a sigla tem seis parlamentares, mas isso deve mudar a partir do mês que vem. O mais votado nas ultimas eleições, André Salineiro, já anunciou que vai para o DEM. Antonio Cruz também deve sair da legenda e migrar para o PSD. Em reposta, João César Mattogrosso, presidente municipal do PSDB, afirma que está buscando fortalecer o partido e que está trabalhando para trazer novos parlamentares durante a janela partidária. Confira a coluna Política em Destaque com Adilson Trindade: