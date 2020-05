MERCADO BOVINO JBS doará R$ 21 milhões para o combate ao coronavírus em MS Os recursos serão destinados à compra de equipamentos para o sistema de saúde do estado e em diversos municípios

20 MAI 2020 - 12h:16 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra

A JBS vai doar R$ 21 milhões para o combate ao coronavírus em Mato Grosso do Sul. Os recursos serão destinados a ações de saúde pública, social e apoio à ciência, viabilizando a construção de hospitais modulares (permanentes), compra de equipamentos de proteção individual (EPIs), equipamentos de saúde, cestas básicas e de higiene e limpeza, entre outros. Todas as iniciativas serão auditadas pela Grant Thornton, consultoria global com mais de 100 anos no mercado, que abriu mão de seus honorários para contribuir com o programa social.

A Companhia emprega mais de 15 mil colaboradores em Mato Grosso do Sul. As doações serão destinadas ao estado (R$ 10 milhões) e a 10 cidades sul-matogrossenses (R$ 11 milhões), beneficiando direta ou indiretamente uma população de 1,3 milhão de pessoas. Entrevista ao CBN Campo Grande dessa quarta-feira (20), o presidente da Friboi Renato Costa, destacou também que a empresa não demitiu e não pretende fazer demissões. Confira a entrevista.