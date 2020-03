POLÍCIA Jerson Domingos, do TCE, é preso em operação do Gaeco Conselho do Tribunal de Contas do Estado foi detido por posse ilegal de arma

17 MAR 2020 - 12h:08 Por Marcus Moura/ CBN

Conselheiro foi preso pela posse ilegal de arma de fogo em uma de suas propriedades - Divulgação/ALMS O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Jerson Domingos, foi preso pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial e Combate), durante a segunda fase da operação Omertá, por posse ilegal de arma de fogo. A operação apura informações sobre uma possível formação de milícia armada e grupo de extermínio em Mato Grosso do Sul. Dão apoio a ação o Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros) e a DEH (Delegacia Especializada de Repressão a Crimes de Homicídio). Ao todo, estão sendo cumpridos 18 mandados de busca e apreensão. Primeira fase Deflagrada em Setembro do ano passado, a primeira fase da operação Omertá mirou uma organização criminosa que atuava praticando homicídios, através de uma milícia armada, corrupção ativa e passiva. Omertá é um código utilizado pela mágia italiana para exigência de voto de silêncio dos seus membros. Na época, foram cumpridas 23 mandados de prisão, sendo 13 de preventiva e 10 de temporária, todos cumpridos em Campo Grande. Além destes, 21 mandados de busca e apreensão também foram executados.

