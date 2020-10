TUCANOS João Doria e Azambuja debatem acesso a vacina contra a COVID-19 Encontro entre governadores foi para elaboração de plano a ser apresentado ao Ministério da Saúde

8 OUT 2020 - 15h:29 Por Marcus Moura/CBN

Mato Grosso do Sul e São Paulo discutem plano de ação para distribuição da vacina contra a Covid-19, que está sendo produzida pelo Instituto do Butantan em parceria com laboratório chinês Sinovac. Esta foi um dos principais assuntos da pauta do encontro dos governadores Reinaldo Azambuja e João Doria, nesta quarta-feira (07), no Palácio dos Bandeirantes. O objetivo é elaborar um planejamento para imunização da população para discutir com o Ministério da Saúde, visando a organização e garantia da imunização nos estados brasileiros. (Com assessoria). Confira: