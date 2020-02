ELEIÇÃO João Rocha confirma possível indicação a vice-prefeito Presidente da Câmara concedeu entrevista à Rádio CBN nesta manhã (04)

4 FEV 2020 - 10h:12 Por Isabelly Melo

Na manhã desta terça-feira (04), o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, João Rocha (PSDB), concedeu entrevista à Rádio CBN Campo Grande. Entre os assuntos tratados falou-se da possibilidade de João Rocha se candidatar a vice prefeitura da capital, que afirmou existir uma conversa em relação a essa questão. “Mas é o partido que estaria fazendo uma composição para uma possível indicação a vice. Não significa que é o vereador João Rocha”, esclareceu o parlamentar.

O convidado afirmou que o PSDB possui vários nomes para a candidatura a prefeito, e também a vice, afim de formar uma bancada “significativa” de vereadores. Rocha ainda garantiu que segue com a intenção de se reeleger a vereador, porém, disse que seria “precipitado” avançar em discussões de coligação e afins, mas que ele acredita que os demais colegas da Câmara também são candidatos à reeleição.

Com a reabertura dos trabalhos na Câmara, João Rocha ainda falou sobre os vetos do prefeito Marcos Trad (PSD) em relação as emendas apresentadas pelos vereadores ao orçamento municipal. Ele disse que os vetos serão estudados para entender se irão permanecer ou ser derrubados. “Nós não politizamos esse tipo de relacionamento entre o executivo e o legislativo. Nós ficamos muito antenados nas questões técnicas. As questões políticas nós resolvemos no diálogo, buscando o que é melhor para Campo Grande”, afirmou o presidente.

João Rocha afirmou que há a possibilidade de vetos, desde que “tenha uma fundamentação técnica, analisando a justificativa do executivo. A gente não vai derrubar só porque quer derrubar”, finalizou.