POLÍTICA João Rocha quer continuar presidente da Câmara e acredita em consenso Vereador afirma que renovação não é crítica aos vereadores, mas interesse do eleitor por outros perfis de atuação

30 NOV 2020 - 12h:49 Por Guilherme Filho/Isabelly Melo

O presidente da Câmara, vereador reeleito João Rocha (PSDB) admitiu nesta segunda-feira (30) que é candidato a permanecer no cargo. Em entrevista ao programa CBN Campo Grande, Rocha afirmou também acreditar no consenso para a formação da nova Mesa, entre ele e os outros vereadores que já se colocaram como candidato. “O entendimento é sempre importante e acredito no consenso. Consenso não é unanimidade, mas o equilíbrio fortalece o Poder Legislativo”.

O vereador entende que a renovação de 60% dos vereadores não é um problema para sua candidatura. O resultado das urnas, segundo ele, pode revelar o interesse do eleitor por novos perfis de atuação e não necessariamente conter uma crítica aos vereadores do mandato anterior. Ainda sobre a sua candidatura reconheceu que o primeiro passo é o PSDB fechar consenso em torno de um candidato do partido e, em seguida, partir para o entendimento com os demais vereadores. Rocha acredita na manutenção do acordo entre PSDB e PSD.