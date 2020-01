CBN AGRO Jorge Matsuda, que faleceu dia 1º, é homenageado no CBN Agro Ícone do setor rural, o empresário foi lembrado no primeiro programa de 2020

4 JAN 2020 - 09h:00 Por Gabi Couto/CBN

Eder Campos entrevistou Wagner Granado representante Matsuda no Estado, que falou sobre a carreira de Jorge Matsuda - Luís Vilela/CBN Eder Campos entrevistou Wagner Granado representante Matsuda no Estado, que falou sobre a carreira de Jorge Matsuda.

