SAÚDE Jornalista de MS conta experiência com o novo Coronavírus na Itália Tatiana Marin se mudou para o país e vive com a família em meio ao surto da doença

28 FEV 2020 - 14h:29 Por Marcus Moura/CBN Campo Grande

A jornalista Tatiana Marin, que atuou durante anos no jornalismo campo-grandense, contou a CBN Campo Grande a experiência de sua família com o surto do novo Coronavírus, o COVID-19, em meio ao surto de infecção na Itália. A principal região afetada, segundo ela, é o norte do país. Confira: