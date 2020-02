RODEIO José Vitor Leme vence em Oklahoma e lidera Mundial de rodeio O cowboy de Ribas do rio Pardo ampliou a diferença para os adversários

3 FEV 2020 - 10h:06 Por PBR Brasil

As escolhas certas levam à vitória. A frase é clichê, mas serve muito bem para resumir o short-go de Oklahoma em que José Vitor Leme fez 92 pontos e garantiu mais uma vitória na Unleash The Beast nesta temporada, liderando a corrida pelo título mundial.

Durante a escolha dos touros, Leme apostou em Bullseye esperando já por uma grande nota. “Eu estudei bem esse touro e o escolhi arriscando mesmo em ter a chance de fazer uma nota alta e ficar com o título da etapa. É muito importante esse momento da escolha”, explicou.



Foi um perfeito 4 por 4 nesta etapa. No primeiro round, Leme fez 85,75 pontos sobre Smooth Over, ainda na sexta-feira à noite. No sábado, na semifinal, conseguiu parar sobre Boogie Bomb e garantiu 88,75 pontos, chegando à final como um dos competidores com mais chances ao título da etapa.

O resultado foi a vitória e 425 pontos no ranking mundial neste momento, 81 pontos à frente de Jess Lockwood, com 344. Leme tem 71,43% de aproveitamento nesta temporada, tendo encarado 21 touros e parado em 15 nos nove eventos que participou. Até agora foram duas vitórias, cinco entre os cinco melhores e quatro notas acima dos 90 pontos.